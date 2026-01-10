Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Widerstand unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag beeinträchtigte ein 20-jähriger Fußgänger den Verkehr.

Gegen 01:00 Uhr morgens meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer einen torkelnden jungen Mann auf der Gaisentalstraße, welcher immer wieder gefährlich auf die Straße schwankte, sodass herannahende Fahrzeuge abbremsen mussten. Kurz darauf wurde der 20-Jährige durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Schnell zeigte sich, dass der Mann wegen seines benebelten Zustandes entweder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen musste. Nachdem ein Atemalkoholtest unauffällig verlief, lag der Verdacht nahe, dass Drogen für den Zustand verantwortlich sein mussten. Diesen Verdacht stützten auch die verschiedensten Tabletten und pulverartige Substanzen, welche die Person bei sich führte. Als die Beamten dann den Rucksack des 20-Jährigen durchsuchen wollten, versuchte dieser die Beamten davon abzuhalten, indem er den Rucksack fest umklammerte und nicht mehr herausgab. Um die Durchsuchung durchzuführen war es schlussendlich erforderlich dem Beschuldigten am Boden liegend Handschließen anzulegen, wogegen die Person sich zur Wehr setzte und die Beamten anschließend noch bedrohte.

Den 20-jährigen Beschuldigten erwarten nun Anzeigen wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

