POL-UL: (GP) Göppingen- Auffahrunfall an Kreuzung - eine Person leicht verletzt

Am Samstag, den 10.01.2026, gegben 13:53 Uhr, kam es in der Jebenhäuser Straße an der Einmündung zur Bahnhofstraße in Göppingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger Audifahrer befuhr die Jebenhäuser Straße in Richtung Stadtmitte und hielt verkehrsbeding an der dortigen Ampelanlage bei Rot an. Ein nachfolgender 39-Jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls mit einem Audi, konnte aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht rechtzeig abbremsen und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer des stehenden Pkw leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Eine Aufnahme in einer Klink waren nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden Der Gesamtschaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (KA)

