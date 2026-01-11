Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Verkehrsunfall mit verletztem Kind- Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Am Samstag, dem 10.01.2026, kam es gegen 13:50 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Göppingen, auf Höhe der Einmündung Dürerstraße, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit einem schwarzen Fiat 500 die Hohenstaufenstraße in aufsteigender Richtung. Bei winterglatten Straßenverhältnissen übersah der er an einem Fußgängerüberweg ein von rechts querendes 10-Jähriges Kind. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei das Kind von der Front des Fahrzeugs erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Kind begab sich nach dem Unfall selbstständig zu seinen Eltern. Durch den Notarzt wurden bei dem Kind nur leichte Verletzungen in Form von Prellungen festgestellt. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen unter Tel. 07161 632360 zu melden.

