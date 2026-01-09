PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr

Eitorf (ots)

Zwischen Samstag (3. Januar) und Donnerstag (8. Januar) versuchten Unbekannte, in das Gerätehaus der Eitorfer Feuerwehr einzubrechen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes an der Talstraße und hebelten an einem Fenster. Aus unbekannten Gründen gelang es ihnen nicht, das Fenster zu öffnen und sie flüchteten ohne Beute.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

