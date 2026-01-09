Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Versuchter Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr
Eitorf (ots)
Zwischen Samstag (3. Januar) und Donnerstag (8. Januar) versuchten Unbekannte, in das Gerätehaus der Eitorfer Feuerwehr einzubrechen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Gebäudes an der Talstraße und hebelten an einem Fenster. Aus unbekannten Gründen gelang es ihnen nicht, das Fenster zu öffnen und sie flüchteten ohne Beute.
Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)
