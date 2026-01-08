PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L 84
K 23 in Lohmar

Lohmar (ots)

Am Mittwochabend (07. Januar) kam es im Einmündungsbereich der Landesstraße 84 (L 84) und der Kreisstraße 23 (K 23) in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann aus Ruppichteroth schwer verletzt wurde.

Gegen 18:45 Uhr befuhr der 30-Jährige mit seinem Mercedes die L 84 aus Richtung Durbusch kommend in Fahrtrichtung Honrath. Zeitgleich fuhr eine 62-jährige Frau aus Rösrath mit ihrem Fiat auf der L 84 in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, im Einmündungsbereich nach links auf die K 23 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-jährige Fiatfahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 62-Jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 12:02

    POL-SU: Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - Am Mittwoch (07. Januar) kam es im Troisdorfer Stadtgebiet zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Unbekannte Täter schlugen in beiden Fällen Fahrzeugscheiben ein und entwendeten Wertgegenstände aus den Autos. Gegen 15:45 Uhr parkte eine Fahrzeughalterin ihren Skoda auf einem Waldparkplatz an der Heerstraße. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:39

    POL-SU: Taxifahrer überfallen - Täter erbeuten Bargeld

    Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (07. Januar) ist ein 35-jähriger Taxifahrer in Troisdorf-Sieglar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann wurde dabei verletzt. Gegen 02:30 Uhr befuhr der Taxifahrer mit seinem Fahrzeug den Schmelzer Weg in Fahrtrichtung Roncallistraße. An der Bushaltestelle "Schmelzer Weg" machten drei bislang unbekannte Männer durch Handzeichen auf sich aufmerksam. In der Annahme, es ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:27

    POL-SU: Einbruch in Einkaufspark / Diebe stehlen Tresor mit Schmuck und Gold

    Sankt Augustin (ots) - In Sankt Augustin erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Einkaufspark einen Tresor mit Schmuck und Gold. Die Einbrecher hebelten zwischen Montag (05. Januar), 22:00 Uhr und Dienstag (06. Januar), 08:00 Uhr die Tür eines Nebeneingangs eines Einkaufcenters an der Rathausallee auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier suchten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren