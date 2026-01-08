Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L 84

K 23 in Lohmar

Lohmar (ots)

Am Mittwochabend (07. Januar) kam es im Einmündungsbereich der Landesstraße 84 (L 84) und der Kreisstraße 23 (K 23) in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann aus Ruppichteroth schwer verletzt wurde.

Gegen 18:45 Uhr befuhr der 30-Jährige mit seinem Mercedes die L 84 aus Richtung Durbusch kommend in Fahrtrichtung Honrath. Zeitgleich fuhr eine 62-jährige Frau aus Rösrath mit ihrem Fiat auf der L 84 in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, im Einmündungsbereich nach links auf die K 23 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-jährige Fiatfahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 62-Jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell