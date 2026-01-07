Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schnee auf Lkw geworfen

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Troisdorf (ots)

In Troisdorf warfen Unbekannte am Dienstag (06. Januar) eine größere Menge Schnee auf einen Lkw, der dabei beschädigt wurde. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot über den Willy-Brandt-Ring in Richtung der Sieglarer Straße. Kurz vor der Einmündung der Hermann-Ehlers-Straße bemerkte der Bad Honnefer auf einer Fußgängerbrücke drei Personen. Eine davon hielt mit beiden Armen einen Gegenstand, der von der Brücke auf den Lkw geworfen wurde, als dieser die Brücke gerade unterquerte. Bei dem Gegenstand handelte es sich offenbar um einen Brocken aus Eis und Schnee, der direkt vor dem Sitz des 58-Jährigen gegen die Windschutzscheibe prallte. Diese wurde stark eingedrückt und zersplitterte. Der Lkw-Fahrer verständigte die Polizei, die die Tatverdächtigen trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht antreffen konnte. Die drei Verdächtigen wurden als männlich, jugendlich und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Hinweise zur Tat und zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell