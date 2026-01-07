Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: André Barke ist seit Jahresbeginn neuer Bezirksdienstbeamter in Niederkassel

Niederkassel (ots)

Der 50-jährige Polizeihauptkommissar André Barke bringt über 34 Jahre Erfahrung bei der Polizei mit. 1991 begann er als 16-Jähriger seine Ausbildung in Brühl. Danach diente er drei Jahre in der Einsatzhundertschaft Wuppertal, bevor er 29 Jahre im Streifenwagen als Wach- und Wechseldienstbeamter arbeitete - in Wuppertal, Ennepetal und zuletzt über 21 Jahre auf der Polizeiwache in Sankt Augustin.

Der gebürtige Wuppertaler André Barke ist verheiratet und stolzer Vater einer erwachsenen Tochter, die ebenfalls Polizistin geworden ist, und zweier Söhne im Teenageralter. Seine Freizeit verbringt André sehr gerne mit seiner Familie, im Garten oder beim Sport. Als großer Fan von Elvis, Musik und Schallplatten, aber ebenso von Filmen, schmökert er auch mal gerne in einem Stephen-King-Buch.

"Nach der langen Zeit im Wach- und Wechseldienst freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Bezirksdienstbeamter. Die Polizeiarbeit auf der Straße und den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern kenne ich von der Pike auf. Ich hoffe nun, auf den Niederkasseler Straßen und Wegen, bürgernaher Polizist und Ansprechpartner für die Menschen dort sein zu können."

Hauptkommissar Barke übernimmt den Bezirksdienstbereich Niederkassel-Lülsdorf von Frank Haselau. PHK Haselau bleibt dem Polizeibezirksdienst erhalten und wird künftig einen Bereich in Troisdorf betreuen. Er dankt den Lülsdorfer Bürgerinnen und Bürgern für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. (Bi)

