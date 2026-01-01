Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Silvesternacht - Abschlussbilanz einer vergleichsweise ruhigen Nacht in Neumünster

Neumünster (ots)

Im Rahmen der Silvesternacht kam es im Stadtgebiet Neumünster für die Feuerwehr von Schichtbeginn um 07:00 Uhr bis zur Abschlussmeldung um 06:00 Uhr zu folgenden Einsätzen:

Der erste Alarm ging gegen 11:30 Uhr in der Leitstelle ein. In der Straße Ilsahl brannten mehrere Meter einer Hecke, welche jedoch bei Eintreffen der Feuerwehr bereits größtenteils gelöscht waren.

Um 19:17 Uhr wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem gemeldeten Küchenbrand gerufen. In Neumünster-Gadeland hatte sich Speisefett in einer Küche entzündet. Zwei Bewohner wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und gelöscht.

Um 20:57 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung für den Löschzug. Im Wernershagener Weg brannte eine Hecke in voller Ausdehnung auf einer Länge von ca. 20 Metern. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden.

Um 00:36 Uhr wurde der Löschzug erneut alarmiert. Im Ulmenweg war es durch Feuerwerkskörper zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung gekommen. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet.

Um 00:48 Uhr gab es eine weitere Alarmierung des Löschzuges. In der Schadowstraße sollte ein Carport sowie ein PKW an einem Haus in Flammen stehen. Dies bestätigte sich vor Ort nicht; es handelte sich lediglich um ein kleineres Feuer, ebenfalls verursacht durch Reste von Feuerwerkskörpern.

Im Verlauf des gesamten Silvestertages kam es zusätzlich zu zehn Kleinfeuern sowie einer Türöffnung für den Rettungsdienst.

Neben den feuerwehrtechnischen Ereignissen ist auch der Rettungsdienst der Stadt Neumünster zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Seit 07:00 Uhr kam es in den Bereichen Rettungsdienst und Feuerwehr zu insgesamt 86 Alarmierungen. Im Bereich Rettungsdienst sind dabei unter anderem die Unterstützung eines größeren Feuers in Kaltenkirchen mit Rettungsmitteln sowie ein von einem PKW erfasster Bürger in der Christianstraße erwähnenswert.

In der Silvesternacht kam es zu keinen gemeldeten Angriffen auf Einsatzkräfte in Neumünster und zu keinen größeren Verletzungen durch Silvesterfeuerwerk.

Die Feuerwehr Neumünster war in der Silvesternacht mit einem verstärkten Aufgebot im Einsatz. Neben zusätzlichen Rettungswagen und einem weiteren Notarzt wurden auch die personellen Kapazitäten der Berufsfeuerwehr aufgestockt. Die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte stellte mit mehreren Fahrzeugen eine Bereitschaft am GAZ sicher. Diese unterstützten die Kräfte der Berufsfeuerwehr in der arbeitsreichen Nacht und arbeiteten Einsätze im gesamten Stadtgebiet eigenständig ab.

Die Feuerwehr Neumünster wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes neues Jahr 2026.

