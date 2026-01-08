PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (07. Januar) kam es im Troisdorfer Stadtgebiet zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Unbekannte Täter schlugen in beiden Fällen Fahrzeugscheiben ein und entwendeten Wertgegenstände aus den Autos.

Gegen 15:45 Uhr parkte eine Fahrzeughalterin ihren Skoda auf einem Waldparkplatz an der Heerstraße. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Täter einen Rucksack, in dem sich unter anderem ein Laptop befand.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen 13:50 Uhr und 14:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Straße "Vorgebirgsblick". Auch hier wurde eine Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Die Unbekannten entwendeten eine Handtasche mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, persönlichen Dokumenten sowie mehreren Schlüsseln.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen. Entfernen Sie Taschen, Navigationsgeräte, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände aus dem Fahrzeug. Selbst scheinbar wertlose Dinge bieten den Dieben einen Anreiz. Prüfen Sie sorgfältig, ob Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum wirklich verriegelt sind. Denken Sie daran: Ein Fahrzeug ist kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen. Verstecke wie das Handschuhfach oder unter den Sitzen sind den Dieben bekannt und bieten keinen ausreichenden Schutz. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

