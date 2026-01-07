Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einkaufspark

Diebe stehlen Tresor mit Schmuck und Gold

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Einkaufspark einen Tresor mit Schmuck und Gold. Die Einbrecher hebelten zwischen Montag (05. Januar), 22:00 Uhr und Dienstag (06. Januar), 08:00 Uhr die Tür eines Nebeneingangs eines Einkaufcenters an der Rathausallee auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier suchten sie einen Verkaufstand für Schmuck in der ersten Etage auf und entwendeten von dort einen Tresor, in dem sich nach Angaben des Eigentümers Schmuck und Gold befanden. Der Gesamtschaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Da der Tresor mehrere hundert Kilogramm Gewicht hat, wird davon ausgegangen, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzten. Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3321 bei der Polizei. (Uhl)

