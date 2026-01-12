Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Emerkingen - Unfall durch Glätte

Am Samstag geriet eine Autofahrerin bei Emerkingen in den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr war eine 22-Jährige auf der L273 von Munderkingen in Richtung Emerkingen unterwegs. Sie geriet bei Glätte mit ihrem Mini Cooper ins Schleudern. Dadurch kam sie auf die Gegenfahrbahn, wo ihr ein VW-Fahrer entgegenkam. Beide Fahrenden versuchten zwar noch, sich gegenseitig auszuweichen, prallten jedoch mit ihren Autos zusammen. Die Fahrzeuge kamen auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf insgesamt 15.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw.

++++0049920 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell