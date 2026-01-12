PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall an Einmündung
Am Samstag kam es in Laupheim wegen Glatteis zu einem Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 17.45 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem BMW in der Straße Steigle unterwegs. An der Einmündung zur Lange Straße wollte er anhalten. Dabei verlor er bei Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die Einmündung. Von rechts kam ein 65-Jähriger mit seinem Mercedes. Der bremste noch ab, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Die Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auch insgesamt 3.500 Euro geschätzt. Beide Autos bleiben fahrbereit.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

