Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfallflucht Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 24.01.2026 / 20:40 Uhr befuhr der bislang unbekannte Führer eines hellen Pkw Mercedes die Heiligenstädter Cranachstraße und bog nach links in die Dürerstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung ab. Als der Fahrer seinen Fehler bemerkte, stoppte er und fuhr rückwärts wieder zurück. Dabei streifte er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten silbernen Pkw BMW an dessen hinterer Stoßstange. Dabei entstand Sachschaden von mindestens 200,-EUR. Der unbekannte Fahrer des Mercedes verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.
