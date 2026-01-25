Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrug Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Bei der PI Eichsfeld erschien am 24.01.2026 ein 41jähriger Mann, der Opfer eines Betruges wurde. Ihm wurde Anfang November 2025 per E-Mail vorgegaukelt, dass er Inhaber eines "eingefrorenen" Bankkontos sei. Um Zugriff auf die hinterlegten Vermögenswerte zu erlangen, sollte er 24.000,-EUR bei "Barclays" bezahlen. Dies machte der Geschädigte auch. Während des Tatzeitraumes erhielt er auch immer wieder Geld auf sein Konto, welches er an genannte Konten weiterleiten sollte. Durch die Polizei wurde eine Anzeige aufgenommen.

