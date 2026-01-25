PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Häusliche Gewalt

LPI-NDH: Häusliche Gewalt
  • Bild-Infos
  • Download

Landkreis Unstrut-Hainich (ots)

Der hiesigen Polizeiinspektion wurden in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils eine häusliche Gewalt über Polizeinotruf bekannt. Die Beamten begaben sich zu den Einsatzadressen. In beiden Vorfällen wurden die Frauen - 40 und 46 Jahre alt - durch ihre Partner - jeweils 30 und 48 Jahre alt - an der Gesundheit durch körperliche Gewalt geschädigt. In einem Fall zeigte sich ein Wohnungsrückkehrverbot erforderlich, was aufgrund einer Zuwiderhandlung im polizeilichen Gewahrsam endete. Die geschädigten Frauen wurden leicht verletzt. Den zugrundeliegenden Ereignissen wurden nunmehr die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, einfacher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Gemäß dem Thüringer Lagebild für Häusliche Gewalt der Landespolizeidirektion von 2024 sind die Zahlen zu weiblichen Opfern von Partnerschaftsgewalt in der Landespolizeiinspektion Nordhausen von 536 auf 633 gestiegen. Die Zahl bei männlichen Opfern stieg von 165 auf 187. Im Allgemeinen ist ein Anstieg der Opferzahlen durch häusliche Gewalt von 2023 zu 2024 um 12,5 % zu verzeichnen. Das Straftatengeschehen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt erstreckt sich von Stalking bis hin zu Tötungsdelikten. Die für den Landkreis zuständige Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt hat ihren Sitz in Nordhausen. Darüber hinaus existieren Hilfsangebote wie "Projekt A4" und "Projekt Orange".

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:20

    LPI-NDH: Einbruch Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter begaben sich am Samstag in der Zeit von 16:00 bis 21:00 Uhr in die Feldstraße 104 und brachen auf unbekannte Art und Weise die verschlossene Tür einer Wohnung auf. Im Inneren der Wohnung wurden in den einzelnen Räumen diverse Fächer und Schränke geöffnet. Es wurden verschiedene Kleidungs- und Schmuckgegenstände, sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Vor ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:14

    LPI-NDH: Betrug Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Bei der PI Eichsfeld erschien am 24.01.2026 ein 41jähriger Mann, der Opfer eines Betruges wurde. Ihm wurde Anfang November 2025 per E-Mail vorgegaukelt, dass er Inhaber eines "eingefrorenen" Bankkontos sei. Um Zugriff auf die hinterlegten Vermögenswerte zu erlangen, sollte er 24.000,-EUR bei "Barclays" bezahlen. Dies machte der Geschädigte auch. Während des Tatzeitraumes erhielt er auch immer wieder Geld auf sein Konto, welches er an genannte Konten ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:13

    LPI-NDH: Sachbeschädigung Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Am 24.01.2026 beschädigten unbekannte Täter in Heiligenstadt in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:20 Uhr einen in der Dingelstädter Straße vor der Hausnummer 14 am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Pkw VW Golf. Sie rissen einen Außenspiegel ab und ließen ihn ca. 200m weiter in einer Hecke vor einem Häuserblock zurück. Dabei entstand Sachschaden von etwa 200,-EUR. Die Polizei hat dazu Anzeige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren