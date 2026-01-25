LPI-NDH: Häusliche Gewalt

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Landkreis Unstrut-Hainich

Der hiesigen Polizeiinspektion wurden in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils eine häusliche Gewalt über Polizeinotruf bekannt. Die Beamten begaben sich zu den Einsatzadressen. In beiden Vorfällen wurden die Frauen - 40 und 46 Jahre alt - durch ihre Partner - jeweils 30 und 48 Jahre alt - an der Gesundheit durch körperliche Gewalt geschädigt. In einem Fall zeigte sich ein Wohnungsrückkehrverbot erforderlich, was aufgrund einer Zuwiderhandlung im polizeilichen Gewahrsam endete. Die geschädigten Frauen wurden leicht verletzt. Den zugrundeliegenden Ereignissen wurden nunmehr die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, einfacher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Gemäß dem Thüringer Lagebild für Häusliche Gewalt der Landespolizeidirektion von 2024 sind die Zahlen zu weiblichen Opfern von Partnerschaftsgewalt in der Landespolizeiinspektion Nordhausen von 536 auf 633 gestiegen. Die Zahl bei männlichen Opfern stieg von 165 auf 187. Im Allgemeinen ist ein Anstieg der Opferzahlen durch häusliche Gewalt von 2023 zu 2024 um 12,5 % zu verzeichnen. Das Straftatengeschehen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt erstreckt sich von Stalking bis hin zu Tötungsdelikten. Die für den Landkreis zuständige Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt hat ihren Sitz in Nordhausen. Darüber hinaus existieren Hilfsangebote wie "Projekt A4" und "Projekt Orange".

