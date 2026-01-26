Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto durch Vandalen beschädigt
Nordhausen (ots)
Bislang unbekannte Täter machten sich im Tatzeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, an einem Pkw zu schaffen, welcher in der Straße Auf dem Sand abgestellt war. Das Auto wurde mit Farbe übergossen, außerdem zerstörten die Unbekannten einen Reifen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0021047
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell