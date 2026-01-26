Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto durch Vandalen beschädigt

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich im Tatzeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, an einem Pkw zu schaffen, welcher in der Straße Auf dem Sand abgestellt war. Das Auto wurde mit Farbe übergossen, außerdem zerstörten die Unbekannten einen Reifen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0021047

