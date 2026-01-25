LPI-NDH: Führerschein futsch

Nordhausen (ots) - Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes unterzogen am 24.01.2026 gegen 12:50 Uhr in der Grimmelallee einen Pkw VW der Verkehrskontrolle. Dessen 38-jähriger Fahrer legitimierte sich mit einem bulgarischen Führerscheindokument. Eine genauere Prüfung führte zu der Erkenntnis, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelt. Das corpus delicti wurde sichergestellt und dem Verkehrsteilnehmer die weitere Fahrt untersagt. Es wurde ein ...

