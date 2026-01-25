PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerschein futsch

Harztor (ots)

Am 25.01.2026 gegen 02:30 Uhr unterzogen Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen in Niedersachswerfen / Harzstraße einen Pkw VW der Verkehrskontrolle. Dessen 37-jährige Fahrerin legte einen Atemalkoholtest mit dem Wert von 1,28 Promille ab. Die Weiterfahrt wurde umgehend unterbunden und der Führerschein der Frau sichergestellt. Für eine beweiserhebliche Blutprobe wurde sie in der Folge dem Südharzklinikum zugeführt. Es folgt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

