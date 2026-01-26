Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mehrere Garagen aufgebrochen
Heldrungen (ots)
Wie in der Nacht zu Montag festgestellt wurde, drangen bislang unbekannte Täter in insgesamt sieben Garagen in der Straße Am Schwimmbad ein. Ob oder was die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.
Aktenzeichen: 0021274
