Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebe auf Baustelle
Mühlhausen (ots)
Auf Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Mühlhausen abgesehen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, begaben sich die Diebe widerrechtlich auf eine Baustelle in der Wanfrieder Straße und entwendeten die Werkzeuge. Die Unbekannten hinterließen zudem Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.
Aktenzeichen: 0021863
