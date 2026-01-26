PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Mühlhausen (ots)

Auf Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Mühlhausen abgesehen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, begaben sich die Diebe widerrechtlich auf eine Baustelle in der Wanfrieder Straße und entwendeten die Werkzeuge. Die Unbekannten hinterließen zudem Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0021863

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:55

    LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Ebeleben (ots) - Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 6.45 Uhr im Kyffhäuserkreis ereignete, leicht verletzt worden. Sie befuhr die Bundesstraße 249 aus Richtung Ebeleben in Richtung Gundersleben, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und der Pkw mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:31

    LPI-NDH: Mehrere Garagen aufgebrochen

    Heldrungen (ots) - Wie in der Nacht zu Montag festgestellt wurde, drangen bislang unbekannte Täter in insgesamt sieben Garagen in der Straße Am Schwimmbad ein. Ob oder was die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen. Aktenzeichen: 0021274 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:30

    LPI-NDH: Werkzeuge von Baustelle erbeutet

    Niedersachswerfen (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Die Eindringlinge erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem hinterließen sie einen Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu Tat oder Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren