PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht Landkreis

Nordhausen/Kyffhäuserkreis (ots)

Am Sonntag stellten Beamte des Inspektionsdienstes gegen 00.45 Uhr einen Volkswagen Passat des Modells B6 auf der Landstraße 3080 bei Urbach fest und entschieden sich diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Als der augenscheinlich männliche Fahrer bemerkte, dass er in den Fokus der Polizisten geriet, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit vor den nacheilenden Beamten über die Ortslagen Görsbach, Berga, Kelbra, Steinthaleben, Rottleben, Göllingen bis nach Günserode. Hier vergrößerten die Beamten aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Flüchtigen den Abstand, um die Gefährdung für Dritte und sich selbst zu minimieren.

Bereits in der Ortslage von Rottleben ereignete sich im Kyffhäuserweg ein Beinaheunfall, als ein Mann mit zwei Hunden spazieren ging und die Kollision mit dem Passat gerade noch so verhindern konnte. Aufgrund der andauernden Nacheile wird dieser Hundebesitzer dringen gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Gegen 01.10 Uhr wurde durch Zeugen das verlassene Fahrzeug in der Ortslage von Günserode in der Straße In der Wiese festgestellt. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen zunächst ohne Erfolg.

Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0020870

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:59

    LPI-NDH: Kupferkabel entwendet - Unbekannte verursachen immensen Schaden

    Werther (ots) - Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet nach einem besonders schweren Falls des Diebstahls von Kupferkabeln um Zeugenhinweise. Bereits im Zeitraum zwischen Ende August 2025 und Montag, 21. Januar 2026, erbeuteten die Täter von einem Solarpark bei Werther eine große Menge an Kupferkabeln. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:56

    LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

    Mühlhausen (ots) - Auf Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Mühlhausen abgesehen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, begaben sich die Diebe widerrechtlich auf eine Baustelle in der Wanfrieder Straße und entwendeten die Werkzeuge. Die Unbekannten hinterließen zudem Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0021863 Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:55

    LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Ebeleben (ots) - Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 6.45 Uhr im Kyffhäuserkreis ereignete, leicht verletzt worden. Sie befuhr die Bundesstraße 249 aus Richtung Ebeleben in Richtung Gundersleben, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und der Pkw mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren