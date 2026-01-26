LPI-NDH: Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht Landkreis

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am Sonntag stellten Beamte des Inspektionsdienstes gegen 00.45 Uhr einen Volkswagen Passat des Modells B6 auf der Landstraße 3080 bei Urbach fest und entschieden sich diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Als der augenscheinlich männliche Fahrer bemerkte, dass er in den Fokus der Polizisten geriet, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit vor den nacheilenden Beamten über die Ortslagen Görsbach, Berga, Kelbra, Steinthaleben, Rottleben, Göllingen bis nach Günserode. Hier vergrößerten die Beamten aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Flüchtigen den Abstand, um die Gefährdung für Dritte und sich selbst zu minimieren.

Bereits in der Ortslage von Rottleben ereignete sich im Kyffhäuserweg ein Beinaheunfall, als ein Mann mit zwei Hunden spazieren ging und die Kollision mit dem Passat gerade noch so verhindern konnte. Aufgrund der andauernden Nacheile wird dieser Hundebesitzer dringen gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Gegen 01.10 Uhr wurde durch Zeugen das verlassene Fahrzeug in der Ortslage von Günserode in der Straße In der Wiese festgestellt. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen zunächst ohne Erfolg.

Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0020870

