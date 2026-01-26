Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - ein Täter gefasst

Langula (ots)

Am Montag kam es gegen 03.40 Uhr zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Eichelsgasse. Die Täter leiteten hierzu Explosivstoffe in den Automaten ein und brachten diese zum Umsetzen. Im Rahme der Fahndungsmaßnahmen konnte einer der beiden Täter festgestellt werden. Dieser führte ein E-Bike mit sich, welches nach ersten Erkenntnissen aus einer Tat vom Sonntag herrührte.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus diesen entlassen. Die Ermittlungen nach dem zweiten Täter wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0021299

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell