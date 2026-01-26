PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegen Baum geprallt

Ebeleben (ots)

Am Montag kam es gegen 06.35 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 249, zwischen Ebeleben und Gundersleben. Aus noch ungeklärter Ursache kam eine Autofahrerin mit ihrem Ford nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn. Die Frau verletzte sich und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug, das durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

