Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auffahrunfall in der Wanfrieder Straße - Polizei ermittelt
Mühlhausen (ots)
Nach einem Auffahrunfall in der Wanfrieder Straße am Montag gegen 05.45 Uhr hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Ermittlungen wegen dem verdacht der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zwei Pkw, ein Volkswagen und ein Mitsubishi, die Wanfrieder Straße stadtauswärts hintereinander. Der vorausfahrende Volkswagen musste die Fahrt verkehrsbedingt verlangsamen, was die nachfolgende Autofahrerin zu spät bemerkte und auffuhr.
