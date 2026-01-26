Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher von Auto erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bleicherode (ots)

In der Nordhäuser Straße ereignete sich am Montag gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt worden ist. Ersten Ermittlungen zufolge querte der 14-Jährige nach dem verlassen eines Linienbusses die Fahrbahn vor einem Pkw. Anschließend kam es zu Kollision den Jungen mit dem Fahrzeug, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Zur medizinischen Versorgung kam an der Unfallstelle ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung ein sowie zum genauen Unfallgeschehen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell