LPI-NDH: Unbekannter Verursacher flüchtet nach Kleinunfall

Mühlhausen (ots)

Wie am Montagnachmittag gegen 15 Uhr bekannt wurde, kam es in Mühlhausen in der Straße Am Flachswasser zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Seitenspiegel eines am Straßenrand abgeparkten Peugeot, wodurch an diesem unfallbedingten Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Traktor mit Anhänger gehandelt haben. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0022161

