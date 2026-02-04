Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Exhibitionistische Handlungen

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann soll wiederholt exhibitionistische Handlungen in einem Textil-Discounter in der Offenburger Straße vollzogen haben. Mindestens dreimal in diesem Jahr soll sich der Tatverdächtige in den Umkleidekabinen des Discounters nackt ausgezogen und dabei den Vorhang teilweise geöffnet haben. Er soll dabei offensichtlich Sichtkontakt zu Kunden gesucht haben, am Dienstagnachmittag auch zu zwei Kindern. Die bekannten Tatzeiten waren bisher immer am Spätnachmittag. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Tatverdächtige auch in anderen Textil-Geschäften oder Einkaufsmärkten sein Unwesen getrieben hat. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zu solchen exhibitionistischen Vorfällen geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 zu melden.

/vo

