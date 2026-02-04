Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kollision mit Fahrradfahrerin

Bühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in der Eisenbahnstraße. Ein Autofahrer soll gegen 18 Uhr die Schulstraße befahren und beim Linksabbiegen in die Eisenbahnstraße einer Fahrradfahrerin, welche auf der Eisenbahnstraße vom Bahnhof kommend unterwegs gewesen sei, die Vorfahrt genommen haben. Es kam zur Kollision, bei der sich die Pedelec-Fahrerin leicht verletzte. Daraufhin wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell