Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Missglückte Flucht

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Ein Unfall beendete in den frühen Mittwochmorgenstunden die Flucht eines jungen Autofahrers vor der Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 13-Jährige gemeinsam mit einem jugendlichen Begleiter gegen 3.30 Uhr an einer Tankstelle in Rastatt einen Mazda getankt haben und ohne die Rechnung zu begleichen davon gefahren sein. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nach dem Wagen konnte im Bereich Haueneberstein die Verfolgung aufgenommen werden. In Sandweier verlor der junge Flüchtige in einer Rechtskurve aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt und kollidierte mit einer Schranke. Durch den Zusammenprall wurde der 15-jährige Beifahrer leicht verletzt.

Wie genau der 13-Jährige an den Wagen gelangen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um den Wagen eines Angehörigen gehandelt haben dürfte. Der Junge wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht abschließend geklärt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

