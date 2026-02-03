PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Haslach (ots)

Eine Verkehrskontrolle in der Mühlenbacher Straße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag einem 28-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Bei der Überprüfung gegen 1 Uhr konnte von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach festgestellt werden, dass der Peugeot-Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem ergaben sich bei der Kontrolle Anhaltspunkte, dass der Endzwanziger unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb der Fahrer in ein nahgelegenes Klinikum gebracht wurde, um eine Blutprobe zu erheben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

