POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus
Baden-Baden (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen am Montag in der Zeit von 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße ein. Daraufhin durchwühlten die Einbrecher die gesamte Wohnung. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen und kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.
