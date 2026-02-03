PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Störenfried im Supermarkt

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einem Supermarkt auf der Beuerner Straße zu einem Zwischenfall mit einem 43-jährigen Mann, welcher die Mitarbeiter beleidigt und bedroht haben soll. Als eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden vor Ort den Sachverhalt aufnimmt, erscheint der Störer, trotz bestehendem Hausverbot, beim Einkaufsladen. Im Beisein der Polizeibeamten drohte der Beschuldigte den Mitarbeitern erneut. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass der Mann bereits in mehreren Einkaufsmärkten im Stadtbereich in Erscheinung trat, in denen ihm ebenfalls ein Hausverbot erteilt wurde. Den uneinsichtigen 43-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
