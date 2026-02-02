PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sicherstellung mehrerer Beweismittel

Offenburg (ots)

Nach einem Hinweis überprüften Beamte des Polizeireviers Offenburg am Sonntagmittag eine Wohnung in der Franz-Volk-Straße, weil sich dort mehrere Personen unberechtigt aufhalten sollten. Dabei trafen die Polizisten auf fünf Personen, die augenscheinlich Betäubungsmittel konsumierten. Eine kleinere Mengen Kokain konnte in diesem Zuge sichergestellt werden. Darüber hinaus fanden die Beamten ein nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschriebenen E-Scooter. Auch ein Klapp-Rad und ein E-Bike wurden sichergestellt, nachdem hierzu keine plausiblen Besitznachweise erbracht werden konnten. Die Ermittlungen zu den Besitzern der drei Gefährte dauern an.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

