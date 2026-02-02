PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahren ohne Licht entlarvt Trunkenheitsfahrt

Bühl (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Bühl fiel am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr ein Fahrzeug auf, welches die K 3749, vom "Jägerkreisel" kommend in Richtung Oberweier befuhr. An dem Audi waren trotz Dunkelheit und starkem Nebel keine Lichter eingeschaltet, weshalb die Polizeibeamten eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durchführten. Hierbei nahmen die Polizisten beim Fahrer einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Der 59-Jährige hat sich im Verlauf der Kontrolle unkooperativ, beleidigend und äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten verhalten, weshalb er mit geschlossenen Handschellen für eine Blutentnahme zum Polizeirevier gebracht wurde. Während den polizeilichen Maßnahmen trat und schlug er mehrfach gegen die Einsatzkräfte, sodass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde, aber seinen Dienst fortführen konnte. Den Endfünfziger erwarten, neben der Einbehaltung seines Führerscheines, nun entsprechende Strafanzeigen unter anderem wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

