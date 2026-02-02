PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand nach räuberischem Diebstahl geleistet

Offenburg (ots)

Einem Ermittlungsverfahren sieht ein 26-Jähriger entgegen, nachdem er am Samstag einen versuchten räuberischen Diebstahl mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte begangen haben soll. Der Mann soll kurz vor 17 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptsraße eine Flasche Hochprozentiges an sich genommen und im Anschluss versucht haben, das Ladengeschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Als eine Angestellte ihn darauf ansprach und ihn am Arm ergriff, soll er sich von Griff entzogen haben. Zwei zufällig in ihrer Freizeit im Markt befindliche Polizeibeamte wurde auf den Vorfall aufmerksam, gaben sich als Polizisten zur Erkennen und eilten zu Hilfe. Auch gegen deren Festhalten sperrte sich der Mann. Als eine alarmierte Polizeistreife ihn festnahm, leistete er auch dagegen Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

