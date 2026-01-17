Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit unter Betrunkenen endet mit Messerstich

Gelsenkirchen (ots)

Eine 45jährige Gelsenkirchenerin und ein 41jähriger Gelsenkirchener konsumierten in der Wohnung der Frau gemeinsam alkoholische Getränke. Im Verlauf des Abends, des Freitag, 16.01.2025, habe der Mann dann alkoholbedingt ein unkontrolliertes Verhalten gezeigt und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Streit mündete in Gewalttätigkeiten zunächst zum Nachteil der 45jährigen. Der 41jährige habe die Trinkpartnerin gewürgt und an den Haaren zu Boden gezogen. Des Weiteren sei er mit mehreren Scheren bewaffnet in bedrohliche Weise auf diese zugegangen. Weil sie sich bedroht fühlte, habe sie ein Küchenmesser ergriffen und in Richtung des Gelsenkircheners gestochen. Dieser wurde im Bereich des Rückens/Niere leicht verletzt. Die Täterin sei zu einem Nachbarn geeilt, um Hilfe zu rufen, während der Geschädigte sich von der Tatörtlichkeit entfernt habe. Dieser konnte im Rahmen der Fahndung an der Luitpoldstr. angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Er wurde noch vor Ort durch eine RtW-Besatzung medizinisch versorgt. Der Gelsenkirchenerin wurden auf der Wache Süd Blutproben wegen Alkohol- und Drogenkonsums entnommen. Das Tatmesser konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die TV entlassen. Beide erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell