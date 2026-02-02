POL-OG: Rastatt - Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte
Rastatt (ots)
Nach einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Murgstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang Unbekannter soll gegen 4:30 Uhr durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen sein und dabei Bargeld erbeutet haben. Ob vorhandene Videoaufnahmen die Ermittler voranbringen, werden die weiteren Auswertungen zeigen.
/sk
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell