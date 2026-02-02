PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte

Rastatt (ots)

Nach einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Murgstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang Unbekannter soll gegen 4:30 Uhr durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen sein und dabei Bargeld erbeutet haben. Ob vorhandene Videoaufnahmen die Ermittler voranbringen, werden die weiteren Auswertungen zeigen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
  • 02.02.2026 – 09:19

    POL-OG: Achern, L87 - Graffiti-Sprayer von Brücke gestürzt

    Achern (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 18-Jähriger von einer Brücke der L87 in der Nähe eines Einkaufcenters abgestürzt und verletzte sich dabei schwer. Nach derzeitigem Sachstand soll sich der Heranwachsende gegen 3:45 Uhr mithilfe einer Kletterausrüstung abgeseilt und in circa fünf Metern Höhe die Brücke besprüht haben. Aus bislang ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 02:25

    POL-OG: Gernsbach, B462 - Frontalkollision

    Gernsbach (ots) - Mehrere Anrufer teilten am Samstagabend kurz nach 23 Uhr über den Notruf einen Verkehrsunfall auf der B462 zwischen Hilpertsau und Scheuern mit. Den bisherigen Ermittlungen zur Folge dürfte ein 30-Jähriger, der mit seinem Mercedes in Richtung Rastatt fuhr, auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden BMW mit Anhänger zusammengestoßen sein. Unfallursächlich scheinen die ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 15:59

    POL-OG: Neuried, Altenheim - Gefährliches Fahrmanöver, Zeugen gesucht

    Neuried, Altenheim (ots) - Am heutigen Freitagmorgen ist es auf der L75 zwischen Altenheim und Dundenheim zu einer gefährliche Verkehrssituation unter Beteiligung eines silbernen Opel mit französischer Zulassung und eines Radfahrers gekommen, zu dem die Beamten des Polizeipostens Neuried nun auf der Suche nach Zeugen sowie dem gefährdeten Fahrradfahrer sind. Der ...

    mehr
