POL-PDWIL: Brand eines PKWs

Roth bei Prüm (ots) - Am Nachmittag des 29.01.2026 kam in der Ortslage Roth bei Prüm sowie weiteren umliegenden Orten zu Betrugsversuchen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte". Die Betrüger rufen ihre Opfer an und geben sich am Telefon fälschlicherweise als Polizeibeamte aus. Es werden u.a. fingierte Einbruchsserien vorgetäuscht und Vermögensauskünfte erfragt. Bei den bislang bekannten Fällen kam es ...

