POL-PDWIL: Brand eines PKWs

Hontheim (ots)

Am 29.01.2026 gegen 14:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in der Straße "Im Allen" in Hontheim alarmiert. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es kam glücklicherweise zu keinerlei Personenschaden. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

