Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Anrufwelle durch falsche Polizeibeamte

Roth bei Prüm (ots)

Am Nachmittag des 29.01.2026 kam in der Ortslage Roth bei Prüm sowie weiteren umliegenden Orten zu Betrugsversuchen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte". Die Betrüger rufen ihre Opfer an und geben sich am Telefon fälschlicherweise als Polizeibeamte aus. Es werden u.a. fingierte Einbruchsserien vorgetäuscht und Vermögensauskünfte erfragt.

Bei den bislang bekannten Fällen kam es glücklicherweise zu keinem Schaden für die Opfer. Personen, welche ebenfalls einen solchen Anruf erhalten haben, werden gebeten sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals derartige Auskünfte am Telefon erfragt. Beenden Sie im Zweifelsfall sofort das Gespräch mit dem Anrufer und wählen Sie selbst die Telefonnummer der nächsten Polizeidienststelle oder den Notruf.

