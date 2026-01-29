PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Anrufwelle durch falsche Polizeibeamte

Roth bei Prüm (ots)

Am Nachmittag des 29.01.2026 kam in der Ortslage Roth bei Prüm sowie weiteren umliegenden Orten zu Betrugsversuchen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte". Die Betrüger rufen ihre Opfer an und geben sich am Telefon fälschlicherweise als Polizeibeamte aus. Es werden u.a. fingierte Einbruchsserien vorgetäuscht und Vermögensauskünfte erfragt.

Bei den bislang bekannten Fällen kam es glücklicherweise zu keinem Schaden für die Opfer. Personen, welche ebenfalls einen solchen Anruf erhalten haben, werden gebeten sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals derartige Auskünfte am Telefon erfragt. Beenden Sie im Zweifelsfall sofort das Gespräch mit dem Anrufer und wählen Sie selbst die Telefonnummer der nächsten Polizeidienststelle oder den Notruf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
  • 29.01.2026 – 19:47

    POL-PDWIL: Pressesofortmeldung nach schwerem Verkehrsunfall

    Bausendorf (ots) - Am 29.01.2026 um 18:33 Uhr wurden Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg alarmiert. Hier kam ein mit mehreren Personen besetzter Personenkraftwagen aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen kollidierte. Aktuell laufen die ...

  • 29.01.2026 – 13:57

    POL-PDWIL: Gefährliche Überholmanöver

    A 60, Waxweiler-Prüm (ots) - Am 29.01.2026 kam es gegen 12:00 Uhr mittags zu gefährlichen Fahrmanövern durch einen dunklen PKW-Kombi der Marke Mercedes auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm in Fahrtrichtung Belgien. Bei dem abgelesenen Zulassungsbezirk soll es sich um "KLE" für Kleve handeln. Mehrere Fahrzeuge sollen durch den gemeldeten PKW unter anderem rechts überholt worden sein. Zeugen ...

  • 29.01.2026 – 10:46

    POL-PDWIL: Diebstahl von Zigarettenautomaten

    Bleialf (ots) - In der Nacht vom 27. auf den 28.01.2026 wurde in der Ortslage Bleialf durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat entwendet. Der Automat war an der dortigen Raiffeisen-Tankstelle in der Bahnhofstraße angebracht. Bereits in der Nacht zuvor wurde ein weiterer Zigarettenautomat in der Ortslage Waxweiler, in der Luxemburger Straße im Bereich des Edeka-Marktes entwendet. In der Nacht vom 28. auf den ...

