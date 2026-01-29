POL-PDWIL: Gefährliche Überholmanöver

Sehlem (ots) - Am 28.01.2026 gegen 15:55 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem gemeldeten Kaminbrand in der Bahnhofstraße in Sehlem alarmiert. Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es tatsächlich lediglich im Kamin zu einem kleinen Brand kam. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach Kehrung des Kamins konnte das Haus wieder betreten werden. Es kam glücklicherweise zu ...

