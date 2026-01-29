PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Einbruch in Gartenlauben

Bernkastel-Kues (ots)

Am 21.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Einbruch in eine Gartenlaube in der "Planterre" in Bernkastel-Kues gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Gartenhäuser aufgebrochen wurden. Entsprechende Spuren konnten festgestellt und gesichert werden. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 05.01.2026 und 21.01.2026 liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531 95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

