Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Ladungssicherung

Dreis & Hetzerath (ots)

Am 28.01.2026 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kontrollen des Fahrzeugverkehrs mit dem Schwerpunkt Ladungssicherung durch.

Hierzu wurden im Bereich der Ortslagen von Dreis und Hetzerath mobile und kurzzeitige stationäre Kontrollen durchgeführt.

Es konnte eine Vielzahl von Fahrzeugen der Fahrzeugklassen Pritschenwagen und Personenkraftwagen mit Anhänger kontrolliert werden.

Insgesamt kam es erfreulicherweise nur zur Feststellung weniger und geringfügiger Verstöße im Verwarnungsgeldtatbestand.

Die Kontrollen stießen auf große Zustimmung aus dem Kreis der kontrollierten Personen.

