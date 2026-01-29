POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch
Bergweiler (ots)
Am 28.01.2026 zwischen 18:50 und 19:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus im Borweg in Bergweiler.
Hier nutzten sie die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in das Anwesen einzubrechen.
Nachdem die Täter sich durch gewaltsames Aufbrechen einer Türe Zutritt zum Anwesen verschafft hatten, durchsuchten sie das Anwesen nach etwaigen Wertgegenständen.
Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.
Die Tatörtlichkeit wurde aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
