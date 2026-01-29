PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Bergweiler (ots)

Am 28.01.2026 zwischen 18:50 und 19:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus im Borweg in Bergweiler.

Hier nutzten sie die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in das Anwesen einzubrechen.

Nachdem die Täter sich durch gewaltsames Aufbrechen einer Türe Zutritt zum Anwesen verschafft hatten, durchsuchten sie das Anwesen nach etwaigen Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Die Tatörtlichkeit wurde aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 22:14

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Frontalzusammenstoß

    Lichtenborn (ots) - Am 28.01.2026 gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 410 in der Gemarkung Lichtenborn. Ein Fahrzeugführer fuhr von der L 9 auf die B 410 auf und missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Arzfeld kommenden PKW. Es kam zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 17:15

    POL-PDWIL: Brandstiftung in Schutzhütte

    Idenheim (ots) - Am Freitag dem 23.01.2025 gegen 22 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, eine Holzhütte in der Gemarkung Idenheim, Nähe Meilbrück, in Brand zu setzen. Dass sich das Feuer nicht auf die ganze Hütte ausbreitete, scheint nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass zufällig Zeugen am Ereignisort vorbeifuhren und das Feuer noch in der Entstehungsphase eindämmten. In diesem Zusammenhang werden ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:56

    POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen in Dreis-Brück und Gerolstein

    Gerolstein (ots) - Am Freitag, den 23.01.2026, führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 410 in Dreis-Brück mit Fahrtrichtung Dockweiler durch. In der Zeit von 13:20 Uhr bis 14:40 Uhr wurden 35 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h wurde in der Spitze eine Messung mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren