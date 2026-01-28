Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandstiftung in Schutzhütte

Idenheim (ots)

Am Freitag dem 23.01.2025 gegen 22 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, eine Holzhütte in der Gemarkung Idenheim, Nähe Meilbrück, in Brand zu setzen.

Dass sich das Feuer nicht auf die ganze Hütte ausbreitete, scheint nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass zufällig Zeugen am Ereignisort vorbeifuhren und das Feuer noch in der Entstehungsphase eindämmten.

In diesem Zusammenhang werden Hinweisgeber gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Freitagabend, ca. 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr, im Bereich Meilbrück wahrgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9500-0 oder per Mail kiwittlich@polizei.rlp.de

