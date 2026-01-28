PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandstiftung in Schutzhütte

Idenheim (ots)

Am Freitag dem 23.01.2025 gegen 22 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, eine Holzhütte in der Gemarkung Idenheim, Nähe Meilbrück, in Brand zu setzen.

Dass sich das Feuer nicht auf die ganze Hütte ausbreitete, scheint nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass zufällig Zeugen am Ereignisort vorbeifuhren und das Feuer noch in der Entstehungsphase eindämmten.

In diesem Zusammenhang werden Hinweisgeber gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Freitagabend, ca. 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr, im Bereich Meilbrück wahrgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9500-0 oder per Mail kiwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:56

    POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen in Dreis-Brück und Gerolstein

    Gerolstein (ots) - Am Freitag, den 23.01.2026, führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 410 in Dreis-Brück mit Fahrtrichtung Dockweiler durch. In der Zeit von 13:20 Uhr bis 14:40 Uhr wurden 35 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h wurde in der Spitze eine Messung mit ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:50

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Gerolstein

    Gerolstein (ots) - Im Zeitraum vom 26.01.2026, 13:00 Uhr bis zum 27.01.2026, 10:50 Uhr wurde ein ordnungsgemäß vor dem Anwesen geparkter PKW beschädigt. Der PKW, ein brauner Opel Astra, stand rückwärts vor dem Anwesen der Hauptstraße 103 in Gerolstein in Queraufstellung geparkt. An diesem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Etwaige Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiwache ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:45

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Prüm-Dausfeld (ots) - Am gestrigen Montag, dem 26.01.2026, ereignete sich in der Rudolf-Diesel-Straße in 54595 Prüm-Dausfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Pkw, welcher unmittelbar vor dem Haupteingang der Tesla Automobil GmbH am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung geparkt war, wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug touchiert. Hierdurch entstand ein Schaden am Außenspiegel sowie an der Karosserie im Bereich oberhalb des vorderen Radkastens. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren