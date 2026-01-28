PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum vom 26.01.2026, 13:00 Uhr bis zum 27.01.2026, 10:50 Uhr wurde ein ordnungsgemäß vor dem Anwesen geparkter PKW beschädigt.

Der PKW, ein brauner Opel Astra, stand rückwärts vor dem Anwesen der Hauptstraße 103 in Gerolstein in Queraufstellung geparkt.

An diesem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt.

Etwaige Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

