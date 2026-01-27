POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Hupperath (ots)
Am 26.01.2026 befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Bad Neuenahr-Ahrweiler mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 34 von Minderlittgen kommend in Richtung Wittlich.
In Höhe des Sportplatzes Hupperath kam er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.
Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien.
Der 34-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell