Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hupperath (ots)

Am 26.01.2026 befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Bad Neuenahr-Ahrweiler mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 34 von Minderlittgen kommend in Richtung Wittlich.

In Höhe des Sportplatzes Hupperath kam er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien.

Der 34-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell