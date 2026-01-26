Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Stadtkyll (ots)

Am 26.01.2026 kam es gegen 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht innerhalb der Ortschaft Stadtkyll. An der Engstelle bei der Kirche in der Hauptstraße befand sich ein Linienbus bereits in der genannten Engstelle, als eine PKW-Fahrerin diesem aus Fahrtrichtung Kronenburg entgegenkam. Die PKW-Fahrerin fuhr dennoch in die Engstelle ein und touchierte den Bus mit ihrem linken Außenspiegel, sodass dieser einklappte. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort ohne den Unfall zu melden. Die Polizeiinspektion Prüm konnte das flüchtige Fahrzeug, einen dunklen Opel mit Kennung EU, nicht mehr feststellen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 06551/9420-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de

