FW-RS: Verkehrsunfall mit PKW in Vollbrand

Gegen 6:30 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Verkehrsunfall auf der BAB alarmiert. In Fahrtrichtung Dortmund kam es etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Remscheid-Lennep zu einer Kollision zwischen zwei Pkw, von denen einer unmittelbar in Brand geriet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Fahrzeug in Vollbrand, während ein weiteres Fahrzeug im Heckbereich ebenfalls bereits vollständig brannte. Unverzüglich wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Einsatzbedingungen wurden durch witterungsbedingte Glätte erheblich erschwert, weshalb die Autobahnmeisterei zur Unterstützung hinzugezogen wurde.

Insgesamt waren vier Pkw an dem Unfall beteiligt. Acht Personen waren betroffen; vier von ihnen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Remscheid war mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 08:00 Uhr beendet werden. Während der laufenden Maßnahmen mussten alle Fahrspuren zeitweise vollständig gesperrt werden. Derzeit ist die linke Fahrspur wieder freigegeben.

Wie lange die beiden übrigen Fahrspuren weiterhin gesperrt bleiben, ist aktuell nicht absehbar, da insgesamt vier Pkw geborgen werden müssen.

