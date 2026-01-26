PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Wittlich (ots)

Am 25.01.2026 gegen 14:50 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter mittels eines Fahrzeuges zum Altglas-Container im Bereich der Beethovenstraße in Wittlich, nahe dem dortigen Schulgelände und entsorgten hier illegaler Weise mehrere Säcke mit Abfall, in welchen sich alte Elektrogeräte und Kleidung befanden.

Erste Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergaben, dass die bisher unbekannten Täter mittels eines silbernen Fahrzeuges, vermutlich einem Toyota Corolla Verso vor Ort erschienen sind und den beschriebenen Abfall dort illegal entsorgten.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

