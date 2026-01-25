Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsschilder überfahren und von der Örtlichkeit geflohen

A602, Höhe Kenn (ots)

Am Sonntag, den 25.01.2025, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr die A602 in Fahrtrichtung Trier. An der Anschlussstelle Kenn beabsichtigte er die Ausfahrt zu nehmen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel samt der darauf befindlichen Beschilderung. Hierdurch wurde auch ein Leitpfosten auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer flüchtete daraufhin, hinterließ aber mehrere Fahrzeugteile, welche von der Polizei noch vor Ort sichergestellt wurden.

Die aufgefundenen Teile lassen auf einen dunklen VW, möglicherweise Modell T-Roc o.ä., schließen. Die Ermittlungen anhand der Individualnummern auf den Fahrzeugteilen wurden bereits in Auftrag gegeben. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Der für den Unfall verantwortliche Fahrer, sowie Verkehrsteilnehmer, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.

Tel.: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

