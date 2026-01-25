Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigungen von Polizeibeamten

Landscheid (ots)

Am 25.01.2026 gegen 00:48 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Speicher, als diese gemeinsam mit einer 32-jährigen Beifahrerin aus der Stadt Kaiserslautern auf der Bundesstraße 50 im Bereich Landscheid unterwegs war.

Im Rahmen der durchgeführten Fahrzeug- und Personenkontrolle wurde festgestellt, dass die 41-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war und aufgrund festgestellter Aus- und Auffallerscheinungen nicht unerheblich alkoholisiert gewesen sein dürfte.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Die 32-jährige Beifahrerin, welche ebenfalls deutlich alkoholisiert war, beleidigte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten verbal, so dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

