Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigungen von Polizeibeamten

Landscheid (ots)

Am 25.01.2026 gegen 00:48 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Speicher, als diese gemeinsam mit einer 32-jährigen Beifahrerin aus der Stadt Kaiserslautern auf der Bundesstraße 50 im Bereich Landscheid unterwegs war.

Im Rahmen der durchgeführten Fahrzeug- und Personenkontrolle wurde festgestellt, dass die 41-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war und aufgrund festgestellter Aus- und Auffallerscheinungen nicht unerheblich alkoholisiert gewesen sein dürfte.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Die 32-jährige Beifahrerin, welche ebenfalls deutlich alkoholisiert war, beleidigte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten verbal, so dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


